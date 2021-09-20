Футбол: півзахисник збірної України допоміг "Ференцварошу" виграти у матчі Кубку Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В 1/32 фіналу Кубку Угорщини ФК "Ференцварош" півзахисника збірної України Олександра Зубкова на виїзді зустрічався з представником третього тамтешнього дивізіону "Хартваном", інформує УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Наш футболіст увійшов у гру на 68-й хвилині, а на 78-й заробив пенальті, який чітко реалізував його партнер. Зрештою команда українця просто розчавила суперника — 9:0 і покрокувала до 1/16 фіналу турніру.
Варто відзначити, що наразі наступний опонент "Ференцвароша" по 1/16 фіналу залишається невідомим.
Додамо
Півзахисник збірної України перейшов до польського клубу.