Футбол: півзахисник збірної України допоміг "Ференцварошу" виграти у матчі Кубку Угорщини

Деталі

Наш футболіст увійшов у гру на 68-й хвилині, а на 78-й заробив пенальті, який чітко реалізував його партнер. Зрештою команда українця просто розчавила суперника — 9:0 і покрокувала до 1/16 фіналу турніру.

Варто відзначити, що наразі наступний опонент "Ференцвароша" по 1/16 фіналу залишається невідомим.

Додамо

Півзахисник збірної України перейшов до польського клубу.