Півзахисник збірної України перейшов до польського клубу

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Півзахисник збірної України змінив угорський "Ференцварош" на польський ФК "Легія", передає УНН з посиланням на сайт поляків.

Що відомо

26-річний українець Ігор Харатін підписав контракт з варшавською "Легією". Угода футболіста буде розрахована до 30 червня 2024 року.

Цитата

"Звичайно, мені хочеться виграти чемпіонат. Для мене це дуже важливо, тому що в "Ференцвароші" ми виграли чемпіонат три рази підряд. "Легія" також виграла титул. Важливо, коли клуб хоче ставати краще і виграти все. Я хочу виграти чемпіонат і потрапити в єврокубки", - заявив Харатін.

Доповнення

Після чотирьох зіграних матчів "Легія" займає 14-е місце в чемпіонаті Польщі. У групі Ліги Європи варшавська команда зіграє з "Наполі", "Лестером" і московським "Спартаком".

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