Футбол: победа над "Хетафе" вывела "Атлетико" в лидеры Ла Лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В одном из заключительных поединков шестого тура испанской Ла Лиги в гости к "Хетафе" посетили футболисты мадридского "Атлетико", сообщает УНН со ссылкой на сайты коллективов.
Детали
Под занавес тайма хозяевам удалось удивить соперника забитым голом центрбэка Митровича. На 78 минуте Луис Суарес с передачи Эрмосо выровнял положение (1: 1). Действующий чемпион Испании пытался вырвать победу в конце поединка и добился-таки своего на последней минуте основного времени — дубль оформил тот же Суарес (1: 2).
Заметим, что оба мяча “Хетаффе” пропустил играя в меньшинстве из-за удаления футболиста Карлеса Алена.
Победа позволила “матрасников” подняться на вершину и отодвинуть на вторую строчку “Реал”, который теперь с матчем в запасе на один балл отстает от земляков — 14 против 13 очков. “Хетафе” нет набранных пунктов.
Что предшествовало
“Барселона” спаслась от первого поражения в сезоне испанской Ла Лиги.