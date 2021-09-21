"Барселона" врятувалася від першої поразки в сезоні іспанської Ла Ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Каталонська "Барселона" розписала мирову із ФК "Гранада" у домашньому поєдинку на "Камп Ноу" в рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги, повідомляє УНН.
Деталі
На другій хвилині гості сенсаційно вийшли вперед завдяки Домінгушу Дуарте, а на 90-й Рональд Араухо врятував нічию для каталонців — 1:1.
Примітно, що у чотирьох матчах команда Рональда Кумана набрала лише вісім очок і йде сьомою. Однак колектив нідерландського фахівця має гру в запасі. “Гранада” з 3-ма балами йде 17-ю.
У шостому турі “Барселона” зіграє на виїзді з “Кадісом”. Зустріч відбудеться 23 вересня.
Доповнення
У третьому турі групової стадії Ліги чемпіонів “Барселона” прийматиме київське “Динамо”. Гра пройде 20-го жовтня.