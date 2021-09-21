"Барселона" врятувалася від першої поразки в сезоні іспанської Ла Ліги

Деталі

На другій хвилині гості сенсаційно вийшли вперед завдяки Домінгушу Дуарте, а на 90-й Рональд Араухо врятував нічию для каталонців — 1:1.

Примітно, що у чотирьох матчах команда Рональда Кумана набрала лише вісім очок і йде сьомою. Однак колектив нідерландського фахівця має гру в запасі. “Гранада” з 3-ма балами йде 17-ю.

У шостому турі “Барселона” зіграє на виїзді з “Кадісом”. Зустріч відбудеться 23 вересня.

Доповнення

У третьому турі групової стадії Ліги чемпіонів “Барселона” прийматиме київське “Динамо”. Гра пройде 20-го жовтня.