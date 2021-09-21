"Барселона" спаслась от первого поражения в сезоне испанской Ла Лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Каталонская "Барселона" расписала мировую с ФК "Гранада" в домашнем поединке на "Камп Ноу" в рамках пятого тура испанской Ла Лиги, сообщает УНН.
Детали
На второй минуте гости сенсационно вышли вперед благодаря Домингуш Дуарте, а на 90-й Рональд Араухо спас ничью для каталонцев — 1:1.
Примечательно, что в четырех матчах команда Рональда Кумана набрала всего восемь очков и идет седьмой. Однако коллектив нидерландского специалиста имеет игру в запасе. “Гранада” с 3-мя баллами идет 17-й.
В шестом туре “Барселона” сыграет на выезде с “Кадисом”. Встреча состоится 23 сентября.
Дополнение
В третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов “Барселона” будет принимать киевское “Динамо”. Игра пройдет 20 октября.