Футбол: перемога над “Хетафе” вивела “Атлетіко” у лідери Ла Ліги

Деталі

Під завісу тайму господарям вдалося здивувати суперника забитим голом центрбека Мітровіча. На 78 хвилині Луїс Суарес з передачі Ермосо вирівняв становище (1:1). Чинний чемпіон Іспанії намагався вирвати перемогу в кінці поєдинку і добився-таки свого на останній хвилині основного часу — дубль оформив той же Суарес (1:2).

Зауважимо, що обидва м’ячі “Хетаффе” пропустив граючи у меншості через вилучення футболіста Карлеса Алена.

Перемога дозволила “матрацникам” піднятися на вершину та відсунути на другий рядок “Реал”, який тепер із матчем у запасі на один бал відстає від земляків — 14 проти 13 очок. “Хетафе” немає набраних пунктів.

Що передувало

“Барселона” врятувалася від першої поразки в сезоні іспанської Ла Ліги.