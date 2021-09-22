Футбол: перемога над “Хетафе” вивела “Атлетіко” у лідери Ла Ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. В одному із заключних поєдинків шостого туру іспанської Ла Ліги в гості до “Хетафе” завітали футболісти мадридського “Атлетіко”, повідомляє УНН з посиланням на сайти колективів.
Деталі
Під завісу тайму господарям вдалося здивувати суперника забитим голом центрбека Мітровіча. На 78 хвилині Луїс Суарес з передачі Ермосо вирівняв становище (1:1). Чинний чемпіон Іспанії намагався вирвати перемогу в кінці поєдинку і добився-таки свого на останній хвилині основного часу — дубль оформив той же Суарес (1:2).
Зауважимо, що обидва м’ячі “Хетаффе” пропустив граючи у меншості через вилучення футболіста Карлеса Алена.
Перемога дозволила “матрацникам” піднятися на вершину та відсунути на другий рядок “Реал”, який тепер із матчем у запасі на один бал відстає від земляків — 14 проти 13 очок. “Хетафе” немає набраних пунктів.
Що передувало
“Барселона” врятувалася від першої поразки в сезоні іспанської Ла Ліги.