Футбол: клуб УПЛ уволил главного тренера

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КИЕВ. 3 мая. УНН. После поражения от "Ингула" руководство ФК "Олимпик" и главный тренер команды Юрий Калитвинцев приняли решение прекратить сотрудничество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прес-службу донецкой команды.

Детали

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Калитвинцевым команду покинули его ассистент Геннадий Литовченко, тренер вратарей Владимир Тименко, а также специалист по физподготовке Антон Дьяченко.

Имя нового наставника пока остается неизвестным.

Отметим, что 52-летний наставник Калитвинцев проработал в "Олимпик" чуть больше двух месяцев. За это время дончане провели 10 матчей в УПЛ, в которых потерпели 8 поражений, один раз сыграли вничью и одержали одну победу.

Дополнение

После поражения от "Ингула" "Олимпик" с 21 очком опустился на предпоследнюю, тринадцатую позицию.

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