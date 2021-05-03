Футбол: клуб УПЛ уволил главного тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. После поражения от "Ингула" руководство ФК "Олимпик" и главный тренер команды Юрий Калитвинцев приняли решение прекратить сотрудничество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прес-службу донецкой команды.
Детали
Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Калитвинцевым команду покинули его ассистент Геннадий Литовченко, тренер вратарей Владимир Тименко, а также специалист по физподготовке Антон Дьяченко.
Имя нового наставника пока остается неизвестным.
Отметим, что 52-летний наставник Калитвинцев проработал в "Олимпик" чуть больше двух месяцев. За это время дончане провели 10 матчей в УПЛ, в которых потерпели 8 поражений, один раз сыграли вничью и одержали одну победу.
Дополнение
После поражения от "Ингула" "Олимпик" с 21 очком опустился на предпоследнюю, тринадцатую позицию.