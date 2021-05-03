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"Інгулець" розгромив "Олімпік" у матчі аутсайдерів УПЛ

"Інгулець" розгромив "Олімпік" у матчі аутсайдерів УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Завершальним поєдинком 24-го туру УПЛ стало протистояння в Чернігові, де змагались "Олімпік" та "Інгулець", інформує УНН з посиланням на сайт ліги.

Деталі

Фаворитом цього матчу вважали донеччан, вони й активніше розпочали гру, створили перші небезпечні ситуації поблизу воріт опонента. Втім, “Інгулець” загалом спокійно відбивав ці випади, а щойно виникла нагода організувати свою атаку, скористався цим і вийшов уперед — 1:0 на користь гостей. Гол в активі Янакова.

Щойно розпочався другий тайм, як становище господарів поля стало по-справжньому загрозливим — “Інгулець” відзначився вдруге (забив Січінава). Після цього фактично весь ігровий час минув під контролем м’яча з боку “Олімпіка”, втім, до по-справжньому небезпечних моментів біля воріт “Інгульця” доходило рідко. Більше того: десь від 70-ї хвилини петровцям вдалося дещо відсунути гру від своїх воріт, час від часу організовуючи контратаки. Одна з таких установила кінцевий результат гри — 0:3.

Таким чином підопічні Сергія Лариненка вдруге в сезоні переграли донеччан.

Доповнення

“Інгулець” набрав 23 очки і практично гарантував собі прописку на наступний сезон в еліті українського футболу. “Олімпік” має 21 пункт — передостаннє місце.

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