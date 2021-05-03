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"Ингулец" разгромил "Олимпик" в матче аутсайдеров УПЛ

"Ингулец" разгромил "Олимпик" в матче аутсайдеров УПЛ

Киев  •  УНН

 • 14953 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Завершающим поединком 24-го тура УПЛ стало противостояние в Чернигове, где соревновались "Олимпик" и "Ингулец", информирует УНН со ссылкой на сайт лиги.

Детали

Фаворитом этого матча считали дончан, они и активнее начали игру, создали первые опасные ситуации у ворот оппонента.

Впрочем, “Ингулец” в целом спокойно отражал эти выпады, а только возникла возможность организовать свою атаку, воспользовался этим и вышел вперед — 1:0 в пользу гостей. Гол в активе Янаков.

Только начался второй тайм, как положение хозяев поля стало по-настоящему угрожающим — “Ингулец” отличился во второй раз (забил Сичинава). После этого фактически все игровое время прошло под контролем мяча со стороны “Олимпика”, впрочем, к по-настоящему опасных моментов у ворот “Ингула” доходило редко. Более того, где-то от 70-й минуты Петровке удалось несколько отодвинуть игру от своих ворот, время от времени организуя контратаки. Одна из таких установила конечный результат игры — 0:3.

Таким образом подопечные Сергея Лариненка второй раз в сезоне обыграли дончан.

Дополнение

“Ингулец” набрал 23 очка и практически гарантировал себе прописку на следующий сезон в элите украинского футбола. “Олимпик” имеет 21 пункт — предпоследнее место.

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