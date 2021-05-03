Футбол: клуб УПЛ звільнив головного тренера

Деталі

Контракт був розірваний за обопільною згодою сторін. Разом з Калитвинцевим команду покинули його асистент Геннадій Литовченко, тренер воротарів Володимир Тименко, а також фахівець з фізпідготовки Антон Дяченко.

Ім'я нового наставника наразі залишається невідомим.

Зауважимо, що 52-річний наставник Калитвинцев пропрацював в "Олімпіку" трохи більше двох місяців. За цей час донеччани провели 10 матчів в УПЛ, в яких потерпіли 8 поразок, один раз зіграли внічию і здобули одну перемогу.

Доповнення

Після поразки від "Інгульця" "Олімпік" з 21 очком опустився на передостанню, 13-у позицію.