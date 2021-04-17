Футбол: дубль Нуриева помог "Минаю" прервать безвыигрышную серию в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В первом поединке второго соревновательного дня 22 тура УПЛ "Минай" принимал черниговскую "Десну", передает корреспондент УНН.
Детали
Записной фаворит встречи не сумел навязать надлежащей борьбы сопернику за реализацией своих моментов и уступил со счетом 1:3. В первом тайме дубль в игре оформил нападающий Анатолий Нуриев, а после перерыва команды обменялись забитыми мячами: за хозяев забил Пиняшко, а за гостей Имереков (56).
Составы команд:
"Минай": Попович, Сак, Матич, Лопирьонок, Маембе, Ткачук (Милевский), Петрусенко, Кожанов (Пиняшко), Нуриев, Бойко (Малепе), Ахмедзаде (Снежко)
"Десна": Литовка Там (Гитченко), Огиря, Домбровский (Чепурненко), Арвеладзе (Волков), Картушов, Сухоцкий, Гуцуляк, Конопля (Полегенько), Имереков, Дегтярев (Безбородко).
Дополнение
У "Миная" завершилась серия из 5-ти матчей без побед - 18 очков и 12 ступень. "Десна" замыкает топ-5 с 36 очками.