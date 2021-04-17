Футбол: дубль Нурієва допоміг "Минаю" перервати безвиграшну серію в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У першому поєдинку другого змагального дня 22 туру УПЛ "Минай" приймав чернігівську "Десну", передає кореспондент УНН.
Деталі
Записний фаворит зустрічі не зумів нав'язати належної боротьби супернику за реалізацією своїх моментів і поступився з результатом 1:3. У першому таймі дубль у грі оформив нападник Анатолій Нурієв, а по перерві команди обмінялися забитими м'ячами: за господарів забив Пиняшко, а за гостей Імереков (56).
Склади команд:
"Минай": Попович, Саків, Матіч, Лопирьонок, Маємбе, Ткачук (Мілевський), Петрусенко, Кожанов (Пиняшко), Нурієв, Бойко (Малепе), Ахмедзаде (Сніжко)
"Десна": Литовка, Там (Гітченко), Огіря, Домбровський (Чепурненко), Арвеладзе (Волков), Картушов, Сухоцький, Гуцуляк, Конопля (Полегенько), Імереков, Дегтярьов (Безбородько).
Доповнення
У "Минаю" завершилася серія із 5-ти матчів без перемог – 18 очок і 12 сходинка. "Десна" замикає топ-5 із 36 очками.