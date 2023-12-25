Фундамент для дальнейших обсуждений: Азербайджан передал Армении наработки по мирному договору

Азербайджан направил армянской стороне ответ на последние предложения по мирному договору. Об этом со ссылкой на интервью министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова телеканалу AzTV пишет портал Minval.az, передает УНН.

Детали

По словам министра, переговорный процесс продолжается и пакет предложений, над которым азербайджанские дипломаты работали в течение месяца, передан Армении.

Мы реально смотрим на мирный процесс. Но мы должны понимать, что мирный договор - это не стопроцентное решение всех вопросов. Мирный договор - это фундамент для дальнейших обсуждений. Это как минимум условия для формирования нормальных соседских отношений между Азербайджаном и Арменией - рассказал Байраймов.

По словам министра, в последнее время в Баку получают позитивные сигналы из Еревана, но ждут реальных действий от Армении по мирному процессу.

Дополнение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Азербайджан не откажется от уже достигнутых договоренностей, то подписание мирного договора в будущем станет очень реалистичным.

Напомним,

Армения и Азербайджан провели обмен военнопленных. Из плена освободили 32 армян и двух азербайджанцев.

Азербайджан предложил Армении переговоры по мирному договору. Армения подтвердила свою готовность