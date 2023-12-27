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FT: Украина предупреждает о возможных задержках пенсий и зарплат без помощи Запада

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 12:34  •  5934 просмотра

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Украина рискует задержать выплаты государственным служащим и пенсионерам без жизненно важной иностранной помощи; ей необходимо 37 миллиардов долларов в 2023 году. Задержки финансирования со стороны ЕС и США угрожают восстановлению и стабильности Украины.

Украине, возможно, придется отложить выплаты государственным служащим и пенсионные выплаты миллионам своих граждан, если ЕС и США не предоставят обещанную финансовую помощь в начале следующего года, со ссылкой на вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлию Свириденко сообщает Financial Times, пишет УНН.

Юлия Свириденко, как указано, заявила, что дефицит внешней поддержки вернет украинскую экономику в режим "выживания" после того, как она начала восстановление в 2023 году, при этом рост валового внутреннего продукта оценивается МВФ в 4,5 процента.

"Поддержка партнеров крайне важна, - сказала Свириденко. - Нам это нужно срочно".

Как сообщается, в следующем году стране потребуется внешняя поддержка в размере 37 миллиардов долларов.

Запрос на финансирование в размере 60 миллиардов долларов со стороны администрации президента США Джо Байдена остается в тупике в Конгрессе, в то время как на предложенный четырехлетний пакет поддержки ЕС в размере 50 миллиардов евро было наложено вето Венгрией в этом месяце. Лидеры ЕС снова встретятся 1 февраля, чтобы попытаться преодолеть сопротивление Венгрии, но они также разрабатывают альтернативные планы по направлению 20 миллиардов евро Украине в обход Будапешта.

Свириденко выразила надежду, что ЕС одобрит поддержку в феврале и предоставит средства до конца марта. Но она также сказала, что этого будет недостаточно.

Украина, как указано, пытается сэкономить деньги и изменить приоритеты расходов с сентября, когда западная поддержка начала ослабевать. Но страна уже сталкивается с дефицитом, сказала министр. Около 5 миллиардов долларов в виде выплат от международных доноров и кредиторов в декабре "будет недостаточно" для покрытия потребностей в расходах.

Украина получила в декабре 5 млрд долл. внешнего финансирования27 декабрь 2023, 11:59 • 12974 просмотра

Свириденко заявила, что Украина будет уделять приоритетное внимание обороне и обслуживанию долга, а это означает, что "существует огромный риск недофинансирования определенных социальных секторов".

"По ее словам, Киеву, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 миллиона учителей, а также выплаты 10 миллионам пенсионеров, если иностранная помощь не поступит", - отмечает издание.

Некоторые западные чиновники, как указано, говорят, что Украина сможет продержаться несколько месяцев за счет внутренних займов или денежного финансирования со стороны центрального банка, но это может спровоцировать инфляцию и подорвать финансовую стабильность.

Глубокое сокращение государственных расходов или растущая инфляция могут подорвать экономику Украины и ослабить ее налоговую базу, что сделает страну еще более зависимой от иностранной поддержки. По словам Свириденко, за первые 11 месяцев 2023 года Киев собрал налогов на 4,4 млрд долл. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Министр отметила, что предложенный ЕС механизм финансирования в размере 50 млрд евро включает в себя 8 млрд евро гарантий разделения рисков, с помощью которых Киев намеревался привлечь 30 млрд евро частных инвестиций в экономику.

"Это не просто сохраняет макроэкономическую стабильность, но и создает предпосылки для восстановления экономики и возвращения украинцев", - сказала Свириденко.

Устойчивое восстановление необходимо, чтобы побудить украинских беженцев вернуться домой и еще больше ускорить экономический рост, сказала Свириденко. Хотя уровень безработицы оценивается в 18,9 процента, Украина страдает от нехватки рабочей силы во многих секторах, пишет издание.

Что касается экспорта, то Украина уже получила экономическую выгоду от прорыва российской блокады Черного моря и работы украинского судоходного коридора. По словам Свириденко, в ноябре поставки выросли на 70% по сравнению с предыдущим месяцем. Но она, как сообщается, призвала предоставить больше западного оборудования ПВО для дальнейшей защиты маршрута.

Она также призвала новое правительство в Варшаве прекратить блокаду польських перевозчиков на границе, протестующими против того, что они называют несправедливой конкуренцией со стороны украинских водителей. Украинские экспортеры потеряли 160 млн долл. из-за польских протестов, а убытки импортеров составили 700 млн долл., отечает издание.

ЕС готовит "план Б" на 20 млрд евро для помощи Украине в обход Венгрии - FT27 декабрь 2023, 10:58 • 42850 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
FT: Україна попереджає про можливі затримки пенсій і зарплат без допомоги Заходу
FT: Ukraine warns of possible delays in pensions and salaries without Western help
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Украина рискует задержать выплаты государственным служащим и пенсионерам без жизненно важной иностранной помощи; ей необходимо 37 миллиардов долларов в 2023 году. Задержки финансирования со стороны ЕС и США угрожают восстановлению и стабильности Украины.

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