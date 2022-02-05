FT: разведка США считает, что Путин внезапно решил перенести “ядерные учения” на время возможного вторжения в Украину

ukru
15 марта, 19:03 • 102855 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134554 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118646 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112523 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102193 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100169 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87610 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120404 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125739 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127069 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

15 марта, 20:55 • 21872 просмотра
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 33269 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 35634 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 52317 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

02:05 • 15973 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 120406 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 120640 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 258626 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 288083 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 224492 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103814 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125740 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110501 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127840 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129937 просмотра
Актуальное
FT: разведка США считает, что Путин внезапно решил перенести “ядерные учения” на время возможного вторжения в Украину

FT: разведка США считает, что Путин внезапно решил перенести “ядерные учения” на время возможного вторжения в Украину

Киев • УНН

 • 37497 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Вооруженные силы и разведка США считают, что Россия планирует в феврале провести масштабные учения с применением ядерного оружия с целью предупреждения НАТО не вмешиваться, если российский президент Владимир Путин решит вторгнуться в Украину. Об сообщает Financial Times со ссылкой на источник в Конгрессе США, передает УНН.

Детали

По информации источников, председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и директор национальной разведки Аврил Хейнс за закрытыми дверями сообщили законодателям в Палате представителей в четверг, что Путин планирует начать обучение в середине февраля.

В статье отмечается, что Россия обычно проводит такие учения осенью. Они включают в себя испытания межконтинентальных баллистических ракет с земли, моря и воздуха.

Но США считают, что Путин решил перенести их на начало года, чтобы продемонстрировать силу в случае, если он прикажет своим военным продолжать вторжение в Украину.

Отмечается, что в США придерживаются мнения, что оптимальное время для российского вторжения — с середины февраля до конца марта.

Цитата

“Проведение учений, которые совпадают с вторжением, станет мощным напоминанием НАТО о мощности ядерных сил Москвы, которые являются крупнейшими в мире”, — отмечает издание.

По данным Федерации американских ученых, Россия имеет в своем запасе чуть менее 4500 ядерных боеголовок.

В частности, эксперты считают, что проведение учений станет мощным напоминанием НАТО о мощи ядерных сил Москвы, которые являются крупнейшими в мире.

“Это было бы невероятно провокационным и зловещим сообщением, если бы они сделали это одновременно с вторжением в Украину”, — сказала эксперт по политике в области ядерных вооружений из Хадсоновского института в Вашингтоне Ребекка Хайнрихс.

Добавим

Немецкое издание Bild со ссылкой на службу иностранной разведки сегодня опубликовало материал, в котором отмечается, что российский президент Владимир Путин планирует взять в блокаду крупные украинские города после уничтожения украинских вооруженных сил в полевых условиях. После этого Россия активизирует завезены агентурные ячейки, а “несговорчивых” украинских активистов, список которых уже готов, отправят в лагеря.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы"безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы