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FT: розвідка США вважає, що Путін раптово вирішив перенести “ядерні навчання” на час можливого вторгнення в Україну

FT: розвідка США вважає, що Путін раптово вирішив перенести “ядерні навчання” на час можливого вторгнення в Україну

Київ • УНН

 • 37505 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Збройні сили та розвідка США вважають, що Росія планує у лютому провести масштабні навчання із застосуванням ядерної зброї з метою попередження НАТО не втручатися, якщо російський президент Володимир Путін вирішить вторгнутися до України. Про повідомляє Financial Times із посиланням на джерело в Конгресі США, передає УНН.

Деталі

За інформацією джерел, голова об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі та директор національної розвідки Авріл Хейнс за закритими дверима повідомили законодавцям у Палаті представників у четвер, що Путін планує розпочати навчання у середині лютого.

У статті наголошується, що Росія зазвичай проводить такі навчання восени. Вони включають в себе випробування міжконтинентальних балістичних ракет з землі, моря та повітря.

Але США вважають, що Путін вирішив перенести їх на початок року, щоб продемонструвати силу у випадку, якщо він накаже своїм військовим продовжувати вторгнення в Україну.

Зазначається, що у США дотримуються думки, що оптимальний час для російського вторгнення — із середини лютого до кінця березня.

Цитата

“Проведення навчань, які збігаються з вторгненням, стане потужним нагадуванням НАТО про потужність ядерних сил Москви, які є найбільшими у світі”, — наголошує видання.

За даними Федерації американських учених, Росія має у своєму запасі трохи менше 4500 ядерних боєголовок.

Зокрема, експерти вважають, що проведення навчань стане потужним нагадуванням НАТО про потужність ядерних сил Москви, які є найбільшими у світі.

“Це було б неймовірно провокаційним і зловісним повідомленням, якби вони зробили це одночасно з вторгненням в Україну”, — сказала експерт з політики в галузі ядерних озброєнь з Хадсонівського інституту у Вашингтоні Ребекка Хайнріхс.

Додамо

Німецьке видання Bild з посиланням на службу іноземної розвідки сьогодні опублікувало матеріал, в якому зазначається, що російський президент Володимир Путін планує взяти в блокаду великі українські міста після знищення українських збройних сил в польових умовах. Після цього Росія активізує завезені агентурні осередки, а “незговірливих” українських активістів, список яких вже готовий, відправлять у табори.

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Росія виставила ряд вимог по так званим “гарантіям безпеки” до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії.

Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви"безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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