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FT: Путин обещал Макрону не начинать новых "военных инициатив" в отношении Украины

FT: Путин обещал Макрону не начинать новых "военных инициатив" в отношении Украины

Киев • УНН

 • 19316 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин перешел к деэскалации в отношении Украины, пообещав не предпринимать никаких новых "военных инициатив" и согласившись вывести тысячи российских военнослужащих из Беларуси после завершения запланированных учений. Об этом сообщили Finantial Times французские источники, пишет УНН.

Детали

Как пишет FT, если соглашение, достигнутое в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, будет подтверждено Путиным, это якобы может ослабить напряженность в регионе после того, как Россия сосредоточила более 100 000 военнослужащих у границ Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил Financial Times, что Путин и Макрон "готовы продолжить диалог" с французскими предложениями, но обсуждение еще не полностью развеяли "опасения Москвы".

"Все эти вопросы требуют согласия союзников Франции в отношении ЕС и НАТО, прежде всего США. [...] Пока рано говорить о чем-то еще", - сказал Песков.

Ни Путин, ни Макрон не вспомнили о таком соглашении на пресс-конференции после пятичасовых переговоров, хотя президент Франции сказал, что его российский коллега заверил его в своей готовности говорить о деэскалации.

По словам французских источников, на встрече были достигнуты договоренности не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог о развертывании русских войск.

Чиновники заявили, что в соглашении также предусмотрели вывод российских войск из Беларуси в этом месяце после завершения масштабных совместных учений с участием контингента до 30 тыс. лиц. Результатом также станут дальнейшие встречи и договоренность о "структурированном диалоге по коллективной безопасности".

Макрон сказал, что цель состоит в том, чтобы создать "конкретные гарантии безопасности для всех государств региона, в частности России, Украины и членов ЕС, что позволит построить "новый порядок безопасности и стабильности в Европе".

Что было раньше

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 7 февраля. Переговоры длились более пяти часов.

Макрон также заявил, что США, ЕС и НАТО продолжат переговоры по деэскалации ситуации вокруг Украины, которые, по его словам, в ближайшие дни станут решающими.

Он также заявил, что гарантии безопасности необходимо предоставить Украине и всему региону.

8 февраля Макрон будет в Украине.

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