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FT: Путін обіцяв Макрону не розпочинати нових "військових ініціатив" щодо України

FT: Путін обіцяв Макрону не розпочинати нових "військових ініціатив" щодо України

Київ • УНН

 • 19324 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін перейшов до деескалації щодо України, пообіцявши не робити жодних нових "військових ініціатив" і погодившись вивести тисячі російських військовослужбовців із Білорусі після завершення запланованих навчань. Про це повідомили Finantial Times французькі джерела, пише УНН.

Деталі

Як пише FT, якщо угоду, про яку домовилися під час переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном у понеділок, підтвердить Путін, це нібито може послабити напруженість у регіоні після того, як Росія зосередила понад 100 000 військовослужбовців біля кордонів України.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив Financial Times, що Путін і Макрон "готові продовжити діалог" за французькими пропозиціями, але обговорення ще не повністю розвіяли "побоювання Москви".

"Усі ці питання вимагають згоди союзників Франції щодо ЄС та НАТО, насамперед США. […] Поки що рано говорити про щось ще", - сказав Пєсков.

Ні Путін, ні Макрон не згадали про таку угоду на пресконференції після п'ятигодинних переговорів, хоча президент Франції сказав, що його російський колега запевнив його у своїй готовності говорити про деескалацію.

За словами французьких джерел, на зустрічі було досягнуто домовленостей не робити нових військових ініціатив і вести широкий діалог про розгортання російських військ.

Посадовці заявили, що в угоді також передбачили виведення російських військ з Білорусі цього місяця після завершення масштабних спільних навчань за участю контингенту до 30 тис. осіб. Результатом також стануть подальші зустрічі та домовленість про "структурований діалог з колективної безпеки".

Макрон сказав, що мета полягає в тому, щоб створити "конкретні гарантії безпеки" для всіх держав регіону, зокрема Росії, Україні та членів ЄС, що дасть змогу побудувати "новий порядок безпеки та стабільності в Європі".

Що було раніше

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним у Москві 7 лютого. Переговори тривали понад п'ять годин.

Макрон також заявив, що США, ЄС та НАТО продовжать переговори щодо деескалації ситуації навколо України, які, за його словами, найближчими днями стануть вирішальними.

Він також заявив, що гарантії безпеки необхідно надати Україні та всьому регіону.

8 лютого Макрон буде в Україні.

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