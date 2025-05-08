фсб россии может осуществить новые теракты в рф с последующим поиском "украинского следа" – СНБО
Киев • УНН
фсб может организовать теракты в россии против гражданских, чтобы обвинить Украину и исправить провалы руководства. Ранее ячейка ИГИЛ, с которой работает фсб, совершила теракт в "Крокус-Сити".
фсб россии может осуществить новые теракты в рф против гражданских, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко, сообщает УНН.
Детали
Он напомнил, что теракт в бизнес-центре "Крокус-Сити" в российском городе красногорск 22 марта 2024 года осуществила ячейка террористической группировки ИГИЛ, с которой работает фсб.
Директор фсб бортников имеет немало провалов в последнее время. Чтобы исправить свое положение, фсб может осуществить новые теракты в россии против гражданских с последующим поиском "украинского следа"
Он также отметил, что "россия атакует гражданских, Украина защищается и выбивает российский ВПК, чтобы уменьшить количество этих атак".
"Все должны четко понимать на Западе и Глобальном Юге - если россия прекратит войну, этой войны не будет. А россия не хочет прекращать огонь", - констатировал руководитель ЦПД.
Напомним
В апреле в деловом районе российской столицы москва-сити произошел сильный пожар в результате возгорания автомобиля. росСМИ сообщали, что перед этим был слышен взрыв.
российские спецслужбы готовят 9 мая показательные теракты в городах рф, в которых обвинят Украину - InformNapalm 02.05.25, 09:58 • 3511 просмотров