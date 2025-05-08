фсб россии может осуществить новые теракты в рф против гражданских, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Он напомнил, что теракт в бизнес-центре "Крокус-Сити" в российском городе красногорск 22 марта 2024 года осуществила ячейка террористической группировки ИГИЛ, с которой работает фсб.

Директор фсб бортников имеет немало провалов в последнее время. Чтобы исправить свое положение, фсб может осуществить новые теракты в россии против гражданских с последующим поиском "украинского следа"