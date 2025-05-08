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фсб росії може здійснити нові теракти в рф з подальшим пошуком "українського сліду" – РНБО

Київ • УНН

 • 484 перегляди

фсб може організувати теракти в росії проти цивільних, щоб звинуватити Україну та виправити провали керівництва. Раніше осередок ІДІЛ, з яким працює фсб, здійснив теракт у "Крокус-Сіті".

фсб росії може здійснити нові теракти в рф з подальшим пошуком "українського сліду" – РНБО

фсб росії може здійснити нові теракти в рф проти цивільних, аби звинуватити в цьому Україну. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

Він нагадав, що ттеракт у бізнес-центрі "Крокус-Сіті" в російському місті красногорськ 22 березня 2024 року здійснив осередок терористичного угруповання ІДІЛ, з яким працює фсб.

Директор фсб бортніков має чимало провалів останнім часом. Щоб виправити своє становище, фсб може здійснити нові теракти у росії проти цивільних з подальшим пошуком "українського сліду"

- написав Коваленко.

Він також зазначив, що "росія атакує цивільних, Україна захищається і вибиває російський ВПК, щоб зменшити кількість цих атак".

"Всі мають чітко розуміти на Заході та Глобальному Півдні - якщо росія припинить війну, цієї війни не буде. А росія не хоче припиняти вогонь", - констатував керівник ЦПД.

Нагадаємо

У квітні у діловому районі російської столиці москва-сіті сталася сильна пожежа внаслідок загоряння автомобіля. росЗМІ повідомляли, що перед цим було чутно вибух.

російські спецслужби готують 9 травня показові теракти в містах рф, в яких звинуватять Україну - InformNapalm 02.05.25, 09:58 • 3511 переглядiв

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