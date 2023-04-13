фсб рф назвала еще одного подозреваемого в смерти "военкора" татарского: в сети уже обсуждают, что фото нашли "будто для отчетности"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. фсб рф назвала имя еще одного "подозреваемого" в смерти российского "военкора" владлена татарского, о чем пишут российские СМИ, пишет УНН.
Детали
В фсб называют имя "Юрий Денисов". В фсб говорят, что он гражданин Украины.
Ему вешают передачу через сервис «экспресс-доставки» через посредника подозреваемой Дарье Треповой в москве гипсового бюста "военкору".
Инициирована процедура его объявления в международный розыск.
Журналист Денис Казанский, в частности, отреагировал на эту историю, указав, что фсб сообщает, что "ликвидацию" татарского "организовал уроженец Донецкой области Юрий Денисов, который спокойно выехал из россии на следующий день после взрыва. Откуда-то взяли даже фото его документа, сделанное будто бы специально для отчетности".
Напомним
2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar №1, которое принадлежало основателю ЧВК "вагнер" евгению пригожину, произошел взрыв во время "творческого вечера" "вояки" владлена татарского.
В результате татарский погиб, еще 33 человека получили ранения. Следствие утверждает, что бомба была заложена в статуэтку, которую подарила "военкору" одна из посетительниц. На следующий день СК отчитался о задержании подозреваемой Дарьи Треповой.