фсб рф назвала ще одного підозрюваного у смерті "воєнкора" татарського: у мережі вже обговорюють, що фото знайшли "ніби для звітності"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. фсб рф назвала ім'я ще одного "підозрюваного" у смерті російського "воєнкора" владлена татарського, про що пишуть російські ЗМІ, пише УНН.
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У фсб називають ім'я "Юрій Денисов". У фсб кажуть, що він громадянин України.
Йому вішають передачу через сервіс «експрес-доставки» через посередника підозрюваній Дар'ї Треповій у москві гіпсового бюста "воєнкору".
Ініційовано процедуру його оголошення до міжнародного розшуку.
Журналіст Денис Казанський, зокрема, відреагував на цю історію, вказавши, що фсб повідомляє, що "ліквідацію" татарського "організував уродженець Донецької області Юрій Денисов, який спокійно виїхав із росії наступного дня після вибуху. Звідкись взяли навіть фото його документа, зроблене ніби спеціально для звітності".
Нагадаємо
2 квітня у Санкт-Петербурзі у кафе Street Food Bar №1, яке належало засновнику пвк "вагнер" євгенію пригожину, стався вибух під час "творчого вечора" "військора" владлена татарського.
У результаті татарський загинув, ще 33 особи отримали поранення. Слідство стверджує, що бомбу було закладено у статуетку, яку подарувала "воєнкора" одна з відвідувачок. Наступного дня СК прозвітував про затримання підозрюваної Дар'ї Трепової.