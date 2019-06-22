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ФСБ РФ: мы пока не наблюдаем автомобильных очередей на границе с Грузией

Киев • УНН

 • 7229 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Скопление легковых и грузовых машин на пункте пропуска “Верхний Ларс” на границе России и Грузии нет, сообщили российскому агентству ТАСС в субботу в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии, передает УНН.

ФСБ РФ: мы пока не наблюдаем автомобильных очередей на границе с Грузией

Президент РФ Владимир Путин в связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси в пятницу подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

“КПП работает в штатном режиме, все линии функционируют. На въезд в РФ и на выезд из страны скопления легковых машин нет, по грузовым, можно сказать, незначительное на въезд, на выезд — нет”, — сказали в пресс-службе.

Напоминаем, авиакомпания “Аэрофлот” с 8 июля полностью прекратит выполнение рейсов в Грузию, перевозчик сосредоточится на вывозе с территории страны россиян. Об этом сообщается на сайте компании.

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