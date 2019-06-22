"Аерофлот" оголосив про припинення рейсів до Грузії з 8 липня та вивозитиме росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Авіакомпанія “Аерофлот” з 8 липня повністю припинить виконання рейсів до Грузії, перевізник зосередиться на вивезенні з території країни росіян. Про це повідомляється на сайті компанії, передає УНН.
Уточнюється, що авіаперевізник припиняє рейси в Тбілісі. У тиждень за літнім розкладом “Аерофлот” здійснював 14 рейсів в грузинську столицю.
Громадяни, які купили квитки в Росію з Грузії на 8 липня або більш пізню дату, можуть перенести виліт на більш ранній час без доплат або повернути повну вартість квитка, розірвавши договір про перевезення. Пасажирам може бути запропоновано змінити перевезення, кінцевим або початковим пунктом якого є Тбілісі, на Єреван або Владикавказ в межах польотів за первісним квитком.
Нагадуємо, 21 червня президент Росії Володимир Путін на тлі протестів в Грузії заборонив авіаперельоти в країну з 8 липня. Згідно з його указом, туроператорам рекомендується “утриматися” від продажу турів до Грузії, а уряд повинен вжити заходів щодо повернення всіх росіян, які тимчасово перебувають на території цієї країни.