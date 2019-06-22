"Аэрофлот" объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля и вывозить россиян

Уточняется, что авиаперевозчик прекращает рейсы в Тбилиси. В неделю по летнему расписанию “Аэрофлот” осуществлял 14 рейсов в грузинскую столицу.

Граждане, купившие билеты в Россию из Грузии на 8 июля или более позднее дату, могут перенести вылет на более раннее время без доплат или вернуть полную стоимость билета, расторгнув договор о перевозке. Пассажирам может быть предложено изменить перевозку, конечным или начальным пунктом которой является Тбилиси, на Ереван или Владикавказ в пределах полетов по первоначальному билету.

Напоминаем, 21 июня президент России Владимир Путин на фоне протестов в Грузии запретил авиаперелеты в страну с 8 июля. Согласно его указу, туроператорам рекомендуется “воздержаться” от продажи туров в Грузию, а правительство должно принять меры по возвращению всех россиян, временно находящихся на территории этой страны.