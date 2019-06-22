ФСБ РФ: ми наразі не спостерігаємо автомобільних черг на кордоні з Грузією
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Скупчення легкових і вантажних машин на пункті пропуску "Верхній Ларс" на кордоні Росії і Грузії немає, повідомили російському агентству ТАСС в суботу в прес-службі прикордонного управління ФСБ Росії по Північній Осетії, інформує УНН.
Президент РФ Володимир Путін в зв’язку з антиросійськими виступами в Тбілісі в п’ятницю підписав указ, відповідно до якого з 8 липня вводиться тимчасова заборона на пасажирське авіасполучення з Грузією.
“КПП працює в штатному режимі, всі лінії функціонують. На в’їзд в РФ і на виїзд з країни скупчення легкових машин немає, по вантажним, можна сказати, незначне на в’їзд, на виїзд — немає”, — сказали в прес-службі.
Нагадуємо, авіакомпанія “Аерофлот” з 8 липня повністю припинить виконання рейсів до Грузії, перевізник зосередиться на вивезенні з території країни росіян. Про це повідомляється на сайті компанії.