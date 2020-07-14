ФСБ РФ пытает задержанных в оккупированном Крыму - доклад ООН

КИЕВ. 14 июля. УНН. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и других правоохранительных органов в аннексированном Россией Крыму применяют пытки, в частности избиение, удары электрическим током и удушения, для того, чтобы заставлять людей давать показания. Об этом говорится в недавно опубликованном докладе генерального секретаря ООН по Крыму, сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в понедельник, 13 июля, на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН со ссылкой на DW.