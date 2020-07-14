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ФСБ РФ катує затриманих в окупованому Криму - доповідь ООН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ та інших правоохоронних органів в анексованому Росією Криму застосовують тортури, зокрема побиття, удари електричним струмом та удушення, для того, щоб змушувати людей давати показання. Про це йдеться у нещодавно опублікованій доповіді генерального секретаря ООН щодо Криму, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у понеділок, 13 липня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає УНН із посиланням на DW.

Ніхто з винних так і не був притягнутий до відповідальності в жодному з випадків катувань і жорстокого поводження, зафіксованих місією ООН у Криму. Суди або повністю ігнорували скарги жертв на катування та жорстоке поводження, або призначали розслідування, які проводилися формально та були завершені без висунення жодних обвинувачень, йдеться у повідомленні місії.

У доповіді генерального секретаря ООН наголошується, що ризик катувань та жорстокого поводження є особливо високим під час свавільних арештів та тримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом.

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У задокументованих випадках після надходження потерпілих до Сімферопольського СІЗО або ізоляторів тимчасового тримання медичний персонал зазвичай відмовляв їм у огляді та фіксуванні наявних у них тілесних ушкоджень.

“Рівень безкарності був таким, що в деяких випадках співробітники ФСБ піддавали жертв жорстокому поводженню на очах у їхніх адвокатів, залучених державою для здійснення захисту за призначенням. Останні не вживали жодних заходів для захисту своїх клієнтів”, — наголошується у повідомленні місії.

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У доповіді генсекретаря ООН щодо Криму вимагають від Росії притягнути винних до відповідальності та швидко і ефективно розслідувати всі заяви про катування, жорстоке поводження, свавільні арешти та затримання в анексованому Криму.

В ООН нагадали, що заборона катувань та жорстокого поводження є абсолютною та не передбачає жодних винятків.

Нагадаємо, в окупованому Криму розпочалися бойові навчання.

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