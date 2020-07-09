США звернули увагу ОБСЄ на кричущі порушення в Криму

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Росія продовжує мілітаризацію окупованого Криму, здійснює на півострові незаконний призов і проводить так зване голосування за поправки до конституції РФ. Крім того, проводяться масові рейди, в результаті останнього з яких були затримані семеро кримських татар. Про це заявив під час свого виступу в Постійній раді ОБСЄ у Відні посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор, передає УНН.

"Сполучені Штати як і раніше стурбовані мілітаризацією Росією Криму. Отже, скажімо кілька слів про Крим сьогодні. Москва перевезла до Криму літаки, здатні нести ядерні заряди, ракети, іншу зброю, боєприпаси та військовий персонал і збільшила свою військову присутність в Чорному та Азовському морях, включно з Керченською протокою. Це широко відомо. Вона призвала майже 24 000 молодих кримчан у російські збройні сили. Ясно, що прищови Росією жителів Криму в свої збройні сили несумісні з міжнародним гуманітарним правом, застосовуваним до військової окупації", - заявив дипломат.

Він також закликав всі делегації в ОБСЄ ознайомитися з проміжною доповіддю Генерального секретаря ООН по Криму.

"Нас турбує звістка про те, що 7 липня окупаційна влада провела ще один раунд масових рейдів на будинки кримських татар в декількох містах на півострові. Під час цих рейдів були заарештовані сім кримськотатарських активістів, очевидно, під звичайним приводом звинувачень у "тероризмі", висунутих у помсту за їх опозицію російській окупації", - підкреслив Гілмор.

Він вказав, що російські окупаційні сили продовжують зневажати права кримських татар та інших українців на півострові.

"Москва демонструє свою зневагу до суверенітету України відповідно до міжнародного права, зовсім нещодавно організувавши голосування на українській території за нещодавній конституційний плебісцит у Росії. Ми стурбовані численними повідомленнями про спроби змусити кримськотатарських політв'язнів брати участь у голосуванні на плебісциті", - сказав посол.

Він у черговий раз підкреслив, що "Росії час покласти край конфлікту в Україні, припинити окупацію Криму і вивести свої війська і військову техніку зі східної України та Криму".

Як повідомляв УНН, напередодні Євросоюз засудив системні порушення прав людини в окупованому Російською Федерацією Криму.

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