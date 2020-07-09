США обратили внимание ОБСЕ на вопиющие нарушения в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Россия продолжает милитаризацию оккупированного Крыма, осуществляет на полуострове незаконный призыв и проводит так называемое голосование за поправки в конституцию РФ. Кроме того, проводятся массовые рейды, в результате последнего из которых были задержаны семеро крымских татар. Об этом заявил во время своего выступления в Постоянном совете ОБСЕ в Вене посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, передает УНН.
"Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены милитаризацией Россией Крыма. Итак, давайте скажем несколько слов о Крыме сегодня. Москва перевезла в Крым самолеты, способные нести ядерные заряды, ракеты, другое оружие, боеприпасы и военный персонал и увеличила свое военное присутствие в Черном и Азовском морях, включая Керченский пролив. Это широко известно. Она призвала почти 24 000 молодых крымчан в российские вооруженные силы. Ясно, что призывы Россией жителей Крыма в свои вооруженные силы несовместимы с международным гуманитарным правом, применимым к военной оккупации", - заявил дипломат.
Он также призвал все делегации в ОБСЕ ознакомиться с промежуточным докладом Генерального секретаря ООН по Крыму.
"Нас беспокоит известие о том, что 7 июля оккупационные власти провели еще один раунд массовых рейдов на дома крымских татар в нескольких городах на полуострове. Во время этих рейдов были арестованы семь крымскотатарских активистов, очевидно, под обычным предлогом обвинений в "терроризме", выдвинутых в отместку за их оппозицию российской оккупации", - подчеркнул Гилмор.
Он указал, что российские оккупационные силы продолжают попирать права крымских татар и других украинцев на полуострове.
"Москва демонстрирует свое презрение к суверенитету Украины в соответствии с международным правом, совсем недавно организовав голосование на украинской территории за недавний конституционный плебисцит в России. Мы обеспокоены многочисленными сообщениями о попытках заставить крымскотатарских политзаключенных участвовать в голосовании на плебисците", - сказал посол.
Он в очередной раз подчеркнул, что "России пора положить конец конфликту в Украине, прекратить оккупацию Крыма и вывести свои войска и военную технику из восточной Украины и Крыма".
Как сообщал УНН, накануне Евросоюз осудил системные нарушения прав человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму.