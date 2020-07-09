США обратили внимание ОБСЕ на вопиющие нарушения в Крыму

КИЕВ. 9 июля. УНН. Россия продолжает милитаризацию оккупированного Крыма, осуществляет на полуострове незаконный призыв и проводит так называемое голосование за поправки в конституцию РФ. Кроме того, проводятся массовые рейды, в результате последнего из которых были задержаны семеро крымских татар. Об этом заявил во время своего выступления в Постоянном совете ОБСЕ в Вене посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, передает УНН.