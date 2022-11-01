фсб проводит "работу" с россиянами, которые отказываются воевать в Украине - Генштаб

Детали

Оккупационное командование пытается компенсировать потери личного состава в подразделениях мобилизованными военнослужащими.

Как отмечает Генеральный штаб, с теми, кто отказывается участвовать в боевых действиях, проводят так называемую «работу» сотрудники фсб российской федерации.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 72 470 человек, 2698 танков, 276 самолетов, 257 вертолетов и сотен единиц военной техники.