фсб проводит "работу" с россиянами, которые отказываются воевать в Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Федеральная служба безопасности россии проводит “работу” с россиянами, которые отказываются идти воевать против Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.
Детали
Оккупационное командование пытается компенсировать потери личного состава в подразделениях мобилизованными военнослужащими.
Как отмечает Генеральный штаб, с теми, кто отказывается участвовать в боевых действиях, проводят так называемую «работу» сотрудники фсб российской федерации.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 72 470 человек, 2698 танков, 276 самолетов, 257 вертолетов и сотен единиц военной техники.