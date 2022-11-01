фсб проводить “роботу” з росіянами, які відмовляються воювати в Україні – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Федеральна служба безпеки росії проводить “роботу” з росіянами, які відмовляються йти воювати проти України. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, пише УНН.
Деталі
Окупаційне командування намагається компенсувати втрати особового складу у підрозділах мобілізованими військовослужбовцями.
Як зазначає Генеральний штаб, з тими, хто відмовляється брати участь у бойових діях, проводять так звану «роботу» співробітники ФСБ російської федерації.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 72 470 осіб, 2698 танків, 276 літаків, 257 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.