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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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09:22 • 1128 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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фсб проводить “роботу” з росіянами, які відмовляються воювати в Україні – Генштаб

фсб проводить “роботу” з росіянами, які відмовляються воювати в Україні – Генштаб

Київ • УНН

 • 205457 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Федеральна служба безпеки росії проводить “роботу” з росіянами, які відмовляються йти воювати проти України. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, пише УНН.

Деталі

Окупаційне командування намагається компенсувати втрати особового складу у підрозділах мобілізованими військовослужбовцями.

Як зазначає Генеральний штаб, з тими, хто відмовляється брати участь у бойових діях, проводять так звану «роботу» співробітники ФСБ російської федерації.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 72 470 осіб, 2698 танків, 276 літаків, 257 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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