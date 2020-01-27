ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Следователи ФСБ РФ приостановили следственные действия по уголовному делу в отношении украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов, передает УНН.
"Сегодня следователь Следственного управления ФСБ сообщил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков", - написал Полозов.
Адвокат добавил, что основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия.
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что следователи ФСБ России продолжили до конца января срок следственных действий по делу украинских моряков, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.