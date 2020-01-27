ФСБ призупинила слідство у справі українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Слідчі ФСБ РФ призупинили слідчі дії у кримінальній справі стосовно українських військових моряків, затриманих в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН.
"Сьогодні слідчий Слідчого управління ФСБ сповістив про прийняте процесуальне рішення про призупинення попереднього слідства у справі військових українських моряків", - написав Полозов.
Адвокат додав, що підстави і мотиви прийнятого процесуального рішення будуть відомі після отримання захистом копії постанови слідства.
Нагадаємо, у листопаді минулого року стало відомо, що слідчі ФСБ Росії продовжили до кінця січня термін слідчих дій у справі українських моряків, захоплених у Керченській протоці в листопаді 2018 року.