У РФ на два місяці продовжили слідчі дії проти українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Слідчі ФСБ Росії продовжила до кінця січня термін слідчих дій у справі українських моряків, захоплених у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Про це УНН повідомив адвокат Микола Полозов, який представляє інтереси українських військових моряків.
За інформацією російських ЗМІ, слідство у справі моряків продовжено до 14 місяців, а всього до 25 січня 2020 року. У зв’язку з тим, що попереднє слідство продовжене на термін понад рік, відповідну постанову було підписано начальником слідчого управління ФСБ Росії генерал-лейтенантом Шишовим.
Продовження терміну слідчих дій ФСБ мотивувала тим, що у справі необхідно допитати свідка, особа якого захисту невідома.
На запитання журналіста УНН, чи справді це так, Микола Полозов відповів: “Підтверджую. У зв’язку з необхідністю проведення додаткових слідчих дій... Про свідка нічого не відомо. Дізнаємося коли відновимо ознайомлення (з матеріалами справи — ред.)”.
Як писав УНН раніше, Москва і Київ ведуть контакти з питання обладнання з повернутих Україні кораблів, Кремль не володіє детальною інформацією. Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.