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РФ і Україна контактують щодо обладнання з повернутих Києву кораблів - Кремль

РФ і Україна контактують щодо обладнання з повернутих Києву кораблів - Кремль

Київ • УНН

 • 9716 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Москва і Київ ведуть контакти з питання обладнання з повернутих Україні кораблів, Кремль не володіє детальною інформацією. Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, ця тема порушувалася під час недавньої телефонної розмови президентів двох країн Володимира Путіна і Володимира Зеленського, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Тема зачіпалася, дійсно, і ми про це сказали в нашому повідомленні. В даний час більше додати нічого”, — сказав представник Кремля. Відповідаючи на питання про те, чи планується повернення українській стороні обладнання з кораблів, Пєсков сказав: “Здійснюються відповідні контакти, я тут деталями не володію”.

Як писав УНН раніше, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не дав точної відповіді на питання, чи пройде окрема зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського під час саміту в “нормандському форматі” у Парижі.

Також додамо, що президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ, повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков.

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