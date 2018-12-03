ФСБ не принимает заявлений адвокатов на встречу с арестованными украинскими моряками
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Следственное управление ФСБ Российской Федерации отказывает адвокатам в приеме заявлений на встречу с арестованными украинскими моряками. Об этом в Facebook написал адвокат арестованного капитана МБАК “Бердянск” Дениса Гриценко Николай Полозов, передает УНН.
“Следственное управление ФСБ не принимают заявления от адвокатов. Направили в приёмную. Подал заявление о вступлении в дело и допуске в СИЗО”, — написал Полозов.
Напомним, Военным ВМС Украины и сотрудникам СБУ, которые были задержаны в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО “Лефортово” из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице “Матросской тишины”. Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.