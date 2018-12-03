Адвокат: всех задержанных моряков в РФ обвинили по одной статье
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Военным ВМС Украины и сотрудникам СБУ, которые были задержаны в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы. Об этом сообщил адвокат одного из арестованных украинских военнослужащих Николай Полозов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Обвинение им было предъявлено сразу после ареста. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ")", - сказал адвокат арестованного Дениса Гриценко.
Кроме того, Полозов отметил, что с момента ареста не встречался со своим клиентом.
"Я еще не виделся со своим клиентом и не знаю, передавались ли документы в Москву и кто занимается расследованием", - добавил адвокат.
По его словам, "волонтеры привезли в СИЗО собранные для моряков вещи".
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.