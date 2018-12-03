Активісти привезли передачі українським морякам у СІЗО Москви

"Позаду мене те саме горезвісне Лефортовське СІЗО, до якого були поміщені 21 український військовополонений. Ми з друзями, відчайдушними і відважними людьми, взяли на себе відповідальність привезти зібрані у Криму передачі, речі, продукти. І за допомогою наших друзів тут у Москві передати їм у руки, щоб вони, перебуваючи у тому настільки невеселому місці, відчували себе нормально", - повідомив він на відео у Facebook.

Нагадаємо, активісти почали збір допомоги для захоплених росіянами українських моряків ще 30 листопада.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.