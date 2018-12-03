Активисты привезли передачи украинским морякам в СИЗО Москвы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Активисты уже приехали под СИЗО "Лефортово" в российской столице Москве, чтобы передать захваченным украинским военнослужащим собранные в оккупированному Крыму вещи и продукты. Об этом рассказал активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял, передает УНН.
"Позади меня то самое пресловутое Лефортовское СИЗО, в который были помещены 21 украинских военнопленных. Мы с друзьями, отчаянными и отважными людьми, взяли на себя ответственность привезти собранные в Крыму передачи, вещи, продукты. И при помощи наших друзей здесь в Москве передать им в руки, чтобы они, находясь в том столь невеселом месте, чувствовали себя нормально", - сообщил он на видео в Facebook.
Напомним, активисты начали сбор помощи для захваченных россиянами украинских моряков еще 30 ноября.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.