Сегодня волонтеры передадут помощь пленным украинским морякам

Активисты начали сбор помощи для захваченных россиянаими украинских моряков еще 30 ноября. Виктория Ивлева через соцсеть призвала волонтеров помочь как с доставкой, так и материально, открыв отдельный банковский счет.

“Друзья мои! Итак, в понедельник нужно нести передачи двадцати одному моряку в Лефортово. Для этого нужно человек пять волонтеров. Пожалуйста. Кто может потратить несколько часов в понедельник с утра, напишите мне в личку”, — отметила она тогда в соцсети.

“Далее, передача делается из примерного расчета 3 тысячи рублей на человека. То есть надо всего 60-70 тысяч собрать. Уже собрано 23 тысячи... Кроме того, если бы нашелся добрый человек с машиной, чтобы перевезти передачи из центра до Лефортово в понедельник с утра, было бы просто супер, и мы все были бы просто молодцы! Кто будет деньги слать — пишите здесь сумму. чтобы остановить сбор вовремя”, — добавила она недавно.

За прошедшие сутки журналистка сообщила, что: “За двенадцать часов сбора на живых людей, попавших в беду моряков, мы собрали 259 тысяч 341 рубль”. Ивлева отметила, что не прекратит сбор средств, ведь “история будет долгой”.