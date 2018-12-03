Сьогодні волонтери передадуть допомогу полоненим українським морякам

Активісти розпочали збір допомоги для захоплених росіянами українських моряків ще 30 листопада. Вікторія Івльова через соцмережу закликала волонтерів допомогти як з доставкою, так і матеріально, відкривши окремий банківський рахунок.

“Друзі мої! Отже, в понеділок треба нести передачі двадцяти одному моряку в Лефортово. Для цього потрібно чоловік п’ять волонтерів. Будь ласка. Хто може витратити кілька годин в понеділок з ранку, напишіть мені в приват”, — зазначила вона тоді у соцмережі.

“Далі, передача робиться з приблизного розрахунку 3 тисячі рублів на людину. Тобто треба всього 60-70 тисяч зібрати. Уже зібрано 23 тисячі ... Крім того, якби знайшлася добра людина з машиною, щоб перевезти передачі з центру до Лефортово в понеділок з ранку, було б просто супер, і ми всі були б просто молодці! Хто буде гроші надсилати — пишіть тут суму. щоб зупинити збір вчасно”, — додала вона нещодавно.

1 грудня журналістка повідомила, що: “За дванадцять годин збору на живих людей, морякам, що потрапили у біду, ми зібрали 259 тисяч 341 рубль”. Івльова зазначила, що не припинятиме збір коштів, адже “історія буде довгою”.