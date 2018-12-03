Адвокат: усіх затриманих моряків у РФ звинуватили за однією статтею

"Звинувачення їм було висунуто відразу після арешту. Усі вони звинувачуються за ч. 3 ст. 322 КК РФ ("Незаконне перетинання кордону РФ")", - сказав адвокат заарештованого Дениса Гриценко.

Окрім того, Полозов зазначив, що з моменту арешту не зустрічався зі своїм клієнтом.

"Я ще не бачився зі своїм клієнтом і не знаю, передавалися документи у Москву і хто займається розслідуванням", - додав адвокат.

За його словами, "волонтери привезли до СІЗО зібрані для моряків речі".

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.