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Адвокат: усіх затриманих моряків у РФ звинуватили за однією статтею

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Військовим ВМС України і співробітникам СБУ, які були затримані у Керченській протоці, висунуто обвинувачення у незаконному перетині російського кордону. Про це повідомив адвокат одного із заарештованих українських військовослужбовців Микола Полозов, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Звинувачення їм було висунуто відразу після арешту. Усі вони звинувачуються за ч. 3 ст. 322 КК РФ ("Незаконне перетинання кордону РФ")", - сказав адвокат заарештованого Дениса Гриценко.

Окрім того, Полозов зазначив, що з моменту арешту не зустрічався зі своїм клієнтом.

"Я ще не бачився зі своїм клієнтом і не знаю, передавалися документи у Москву і хто займається розслідуванням", - додав адвокат.

За його словами, "волонтери привезли до СІЗО зібрані для моряків речі".

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.

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