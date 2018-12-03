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ФСБ не приймає заяв адвокатів на зустріч із заарештованими українськими моряками

ФСБ не приймає заяв адвокатів на зустріч із заарештованими українськими моряками

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Слідче управління ФСБ Російської Федерації відмовляє адвокатам в прийомі заяв на зустріч із заарештованими українськими моряками. Про це в Facebook написав адвокат арештованого капітана МБАК "Бердянськ" Дениса Гриценка Микола Полозов, передає УНН.

"Слідче управління ФСБ не приймає заяви від адвокатів. Направили в приймальню. Подав заяву про вступ у справу і допуск в СІЗО", - написав Полозов.

Нагадаємо, військовим ВМС України і співробітникам СБУ, які були затримані в Керченській протоці, пред'явлено звинувачення в незаконному перетині російського кордону.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що в московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українських моряків, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна пізніше підтвердила інформацію про переправлення військових в Росію.

Українські Національні Новини

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