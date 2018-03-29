ФСБ приказала всем мессенджерам в течение 10 дней раскрыть переписку пользователей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Федеральная служба безопасности РФ обязала мессенджеры предоставить ключи расшифровки сообщений пользователей в течение десяти дней. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале ведомства, передает УНН.
Приказ за подписью директора ФСБ Александра Бортникова вносит изменения в "Порядок предоставления организаторами распространения информации в интернете в ФСБ информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей".
Напомним, ранее Роскомнадзор уведомил компанию Telegram Messenger Limited об обязанности предоставить ФСБ информацию, необходимую для дешифровки сообщений.