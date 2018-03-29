ФСБ наказала всім месенджерам протягом 10 днів розкрити листування користувачів

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Федеральна служба безпеки РФ зобов'язала месенджери надати ключі розшифровки повідомлень користувачів протягом десяти днів. Відповідний наказ опублікований на офіційному інтернет-порталі відомства, передає УНН.

Наказ за підписом директора ФСБ Олександра Бортнікова вносить зміни в "Порядок подання організаторами поширення інформації в інтернеті в ФСБ інформації, необхідної для декодування електронних повідомлень користувачів".

Нагадаємо, раніше Роскомнагляд повідомив компанію Telegram Messenger Limited про обов'язок надати ФСБ інформацію, необхідну для дешифрування повідомлень.

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