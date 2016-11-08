ФСБ хочет допросить Н.Полозова в качестве свидетеля по делу И.Умерова

"Следователь хочет допросить меня по делу Ильми Умерова в качестве свидетеля", - заявил Н.Полозов.

Адвокат назвал это незаконной попыткой лишить Ильми Умерова защиты и факт давления со стороны органов ФСБ.

"Безусловно задачей следственных органов ФСБ является предоставить мне новый процессуальный статус в деле Ильми Умерова, допросить меня в качестве свидетеля, чтобы в дальнейшем я не мог представлять его интересы в суде, в качестве защитника. Это давление на меня, как на адвоката, который защищает крымских татар в Крыму. Это попытка на моем примере, расправившись со мной, показать всем другим адвокатам, что защищать крымских татар очень опасно. Те лица, которые занимаются этим в Крыму, подвергаются давлению ", - отметил адвокат.

Также Николай Полозов добавил, что не будет поддаваться такому давлению и в независимости от результата сегодняшнего суда, готовить обращение в федеральную палату адвокатов, так как действия связанные с защитой Ильми Умерова - адвокатская тайна, которая не может быть разглашена ним в качестве свидетеля на допросе ФСБ.

Напомним, суд в Крыму отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело в отношении российского адвоката Николая Полозова, таким образом удовлетворив позицию ФСБ и прокурора .