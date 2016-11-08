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15 марта, 19:03 • 112222 просмотра

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15 марта, 13:44 • 158124 просмотра

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ФСБ хочет допросить Н.Полозова в качестве свидетеля по делу И.Умерова

ФСБ хочет допросить Н.Полозова в качестве свидетеля по делу И.Умерова

Киев • УНН

 • 6920 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. ФСБ хочет допросить адвоката Николая Полозова в качестве свидетеля по делу его подзащитного заместителя лидера Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, лишив таким образом процессуального статуса защитника. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Следователь хочет допросить меня по делу Ильми Умерова в качестве свидетеля", - заявил Н.Полозов.

Адвокат назвал это незаконной попыткой лишить Ильми Умерова защиты и факт давления со стороны органов ФСБ.

"Безусловно задачей следственных органов ФСБ является предоставить мне новый процессуальный статус в деле Ильми Умерова, допросить меня в качестве свидетеля, чтобы в дальнейшем я не мог представлять его интересы в суде, в качестве защитника. Это давление на меня, как на адвоката, который защищает крымских татар в Крыму. Это попытка на моем примере, расправившись со мной, показать всем другим адвокатам, что защищать крымских татар очень опасно. Те лица, которые занимаются этим в Крыму, подвергаются давлению ", - отметил адвокат.

Также Николай Полозов добавил, что не будет поддаваться такому давлению и в независимости от результата сегодняшнего суда, готовить обращение в федеральную палату адвокатов, так как действия связанные с защитой Ильми Умерова - адвокатская тайна, которая не может быть разглашена ним в качестве свидетеля на допросе ФСБ.

Напомним, суд в Крыму отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело в отношении российского адвоката Николая Полозова, таким образом удовлетворив позицию ФСБ и прокурора .

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