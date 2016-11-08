ФСБ хоче допитати М.Полозова як свідка у справі І.Умерова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. ФСБ хоче допитати адвоката Миколу Полозова як свідка у справі його підзахисного заступника лідера Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, позбавивши таким чином процесуального статусу захисника. Про це він повідомив у відеозверненні на свої сторінці у Facebook, передає УНН.
"Слідчий хоче допитати мене у справі Ільми Умерова в якості свідка", - заявив М.Полозов.
Адвокат назвав це незаконною спробою позбавити Ільмі Умерова захисту і факт тиску з боку органів ФСБ.
"Безумовно задачею слідчих органів ФСБ є надати мені новий процесуальний статус у справі Ільми Умерова, допитати мене в якості свідка, щоб в подальшому я не міг представляти його інтереси в суді, в якості захисника. Це тиск на мене, як на адвоката, який захищає кримських татар в Криму. Це спроба на моєму прикладі, розправившись зі мною, показати всім іншим адвокатам, що захищати кримських татар дуже небезпечно. Ті лиця , які займаються цим в Криму, піддаються тиску", - зазначив адвокат.
Також Микола Полозов додав, що не буде піддаватись такому тиску та в незалежності від результату сьогоднішнього суду, готуватиме звернення в федеральну палату адвокатів, так як дії пов’язані з захистом Ільми Умерова – адвокатська таємниця, яка не може бути розголошена ним в якості свідка на допиті ФСБ.
Нагадаємо, суд у Криму відправив на новий розгляд до суду першої інстанції справу щодо російського адвоката Миколи Полозова, таким чином задовольнивши позицію ФСБ і прокурора.