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ФСБ хоче допитати М.Полозова як свідка у справі І.Умерова

ФСБ хоче допитати М.Полозова як свідка у справі І.Умерова

Київ • УНН

 • 6920 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. ФСБ хоче допитати адвоката Миколу Полозова як свідка у справі його підзахисного заступника лідера Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, позбавивши таким чином процесуального статусу захисника. Про це він повідомив у відеозверненні на свої сторінці у Facebook, передає УНН.

"Слідчий хоче допитати мене у справі Ільми Умерова в якості свідка", - заявив М.Полозов.

Адвокат назвав це незаконною спробою позбавити Ільмі Умерова захисту і факт тиску з боку органів ФСБ.

"Безумовно задачею слідчих органів ФСБ є надати мені новий процесуальний статус у справі Ільми Умерова, допитати мене в якості свідка, щоб в подальшому я не міг представляти його інтереси в суді, в якості захисника. Це тиск на мене, як на адвоката, який захищає кримських татар в Криму. Це спроба на моєму прикладі, розправившись зі мною, показати всім іншим адвокатам, що захищати кримських татар дуже небезпечно. Ті лиця , які займаються цим в Криму, піддаються тиску", - зазначив адвокат.

Також Микола Полозов додав, що не буде піддаватись такому тиску та в незалежності від результату сьогоднішнього суду, готуватиме звернення в федеральну палату адвокатів, так як дії пов’язані з захистом Ільми Умерова – адвокатська таємниця, яка не може бути розголошена ним в якості свідка на допиті ФСБ.

Нагадаємо, суд у Криму відправив на новий розгляд до суду першої інстанції справу щодо російського адвоката Миколи Полозова, таким чином задовольнивши позицію ФСБ і прокурора.

Українські Національні Новини

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