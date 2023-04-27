Фронтовой скрипач из Украины сыграл "Щедрик" на Таймс-сквер
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Фронтовой скрипач из Украины Моисей Бондаренко сыграл "Щедрик" на Таймс-сквер. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.
Детали
Военный-скрипач Моисей Бондаренко из "Культурного десанта" исполнил "Щедрик" на Times Square в Нью-Йорке.
Как отмечается, сейчас защитник находится в США, где проходят благотворительные концерты "Герои поддерживают Героев" в честь украинских ветеранов и членов их семей.
Напомним
В метро в Стамбуле исполнили украинский гимн.