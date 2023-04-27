Фронтовой скрипач из Украины сыграл "Щедрик" на Таймс-сквер

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Военный-скрипач Моисей Бондаренко из "Культурного десанта" исполнил "Щедрик" на Times Square в Нью-Йорке.

Как отмечается, сейчас защитник находится в США, где проходят благотворительные концерты "Герои поддерживают Героев" в честь украинских ветеранов и членов их семей.

Напомним

В метро в Стамбуле исполнили украинский гимн.