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Фронтовий скрипаль з України зіграв "Щедрика" на Таймс-сквер

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Фронтовий скрипаль з України Мойсей Бондаренко зіграв "Щедрика" на Таймс-сквер. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Деталі

Військовий-скрипаль Мойсей Бондаренко з "Культурного десанту" виконав "Щедрика" на Times Square у Нью-Йорку.

Як зазначається, наразі захисник перебуває у США, де відбуваються благодійні концерти "Герої підтримують Героїв" на честь українських ветеранів та членів їхніх сімей.

Нагадаємо

У метро в Стамбулі виконали український гімн.

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