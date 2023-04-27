Фронтовий скрипаль з України зіграв "Щедрика" на Таймс-сквер
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Фронтовий скрипаль з України Мойсей Бондаренко зіграв "Щедрика" на Таймс-сквер. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
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Військовий-скрипаль Мойсей Бондаренко з "Культурного десанту" виконав "Щедрика" на Times Square у Нью-Йорку.
Як зазначається, наразі захисник перебуває у США, де відбуваються благодійні концерти "Герої підтримують Героїв" на честь українських ветеранів та членів їхніх сімей.
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